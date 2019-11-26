Всероссийская акция «#За семью!» против закона о семейно-бытовом насилии. Пресс - конференция в НСН

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «В законе о домашнем насилии нашли «происки» ЛГБТ».

23 ноября состоялась всероссийская акция «#За семью!» в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и семей, а также недопущения принятия закона о семейно-бытовом насилии, в которой приняли участие 30 городов и более трёх тысяч человек. Организатор акции Андрей Кормухин, брат известной певицы Ольги Кормухиной, заявил, что разработкой документа занимаются феминистские и ЛГБТ-сообщества. В видео-приглашении на акцию, Кормухин утверждает: «Мы выходим на акции по всей России, чтобы они убрали свои грязные руки от наших семей».

Напомним, работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии идет более трёх лет. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В ходе пресс-конференции, организаторы акции «#За семью!» и противники законопроекта о семейно-бытовом насилии расскажут, чем он опасен, на их взгляд, для российского института семьи.







