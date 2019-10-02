Врачи НИМЦ имени Блохина будут увольняться по графику
Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина, заявившие о своем уходе, будут увольняться постепенно, чтобы обеспечить больным необходимое лечение. Об этом, как передает АГН «Москва», сообщил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Георгий Менткевич.
«Почему 26 врачей не уволились сразу? Потому что так нельзя. Мы создали график с тем, что мы обязаны сделать по отношению к тем пациентам, которых мы начали лечить», - сказал Менткевич. По его словам, курировать этих больных будет доктор медицинских наук Игорь Долгополов до тех пор, пока его увольнение станет безопасным для пациентов.
Напомним, 30 сентября специалисты НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина разместили на видеохостинге YouTube обращение, в котором пригрозили увольнением, если новое начальство не начнет начислять зарплату прозрачным образом.
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