Возвращение Бутиной в Россию ожидают в конце октября

Ранее НСН сообщила, что суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы.

Мария Бутина была задержана в июле прошлого года и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

