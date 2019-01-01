Возвращение Бутиной в Россию ожидают в конце октября
Мария Бутина сможет вернуться на Родину уже 26 октября, сообщает РИА ФАН со ссылкой на правозащитника Александра Ионова.
Адвокатам удалось добиться отмены трехмесячного пребывания в США после окончания срока и выхода на свободу 25 октября, это значит, что на следующий день Бутина получит возможность вылететь в Москву, отметил собеседник агентства.
Ранее НСН сообщила, что суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы.
Мария Бутина была задержана в июле прошлого года и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
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