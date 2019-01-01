Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает The Washington Post. Кроме того, источник подчёркивает, что после отбытия приговора она будет депортирована Россию. Между тем, защита нашей соотечественницы настаивала на том, чтобы тюремный срок для неё составил девять месяцев, которые она уже провела в заключении, отмечает РИА ФАН.

Напомним, Мария Бутина была задержана в июле прошлого года и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.