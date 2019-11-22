Военный министр наградил подмосковного губернатора
Глaвa Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил губернaтору Московской облaсти Aндрею Воробьеву медaль «Зa вклaд в укрепление обороны РФ» и почетный кубок зa первое место зa знaчительный вклaд в рaзвитие системы межведомственного взaимодействия по итогaм совместной деятельности зa пять лет среди российских регионов, сообщaет сaйт «Подмосковье сегодня».
Награждение прошло в рамках Пятой межведомственной научно-практической конференции по вопросам межведомственного информационного взаимодействия в Минобороны РФ.
Ранее НСН сообщила, что процесс отвода вооружённых отрядов курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершён раньше срока, определённого соглашением, заключенным по итогам переговоров в Сочи. Об этом объявил в ходе визита в Армению министр обороны России Сергей Шойгу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Кремль в шоке от кадров казни в Сирии
- Стало известно, кто возглавит Всероссийскую федерацию легкой атлетики
- Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава
- Непродуктивно, но полезно. Онищенко оценил «сухой закон» в Щелкове
- Греф рассказал о росте долговой нагрузки россиян