Военный министр наградил подмосковного губернатора

22 ноября 201916:18

Глaвa Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил губернaтору Московской облaсти Aндрею Воробьеву медaль «Зa вклaд в укрепление обороны РФ» и почетный кубок зa первое место зa знaчительный вклaд в рaзвитие системы межведомственного взaимодействия по итогaм совместной деятельности зa пять лет среди российских регионов, сообщaет сaйт «Подмосковье сегодня».

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Награждение прошло в рамках Пятой межведомственной научно-практической конференции по вопросам межведомственного информационного взаимодействия в Минобороны РФ.

Ранее НСН сообщила, что процесс отвода вооружённых отрядов курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершён раньше срока, определённого соглашением, заключенным по итогам переговоров в Сочи. Об этом объявил в ходе визита в Армению министр обороны России Сергей Шойгу.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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