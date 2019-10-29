Шойгу объявил о досрочном отводе отрядов курдов от границы в Сирии

Процесс отвода вооружённых отрядов курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершён раньше срока, определённого соглашением, заключенным по итогам переговоров в Сочи. Об этом объявил в ходе визита в Армению министр обороны России Сергей Шойгу.

Как уточнил глава оборонного ведомства, на эти территории уже зашли сирийские пограничники и подразделения российской военной полиции, передает RT. Ранее МИД РФ также приветствовал отвод курдских формирований на 30 километров от границы с Турцией.

Такое заявление Шойгу сделал во время переговоров с министром обороны Армении Давидом Тонояном, сообщает РИА ФАН. Российский министр отметил, что Москва и Ереван хорошо подготовлены к борьбе с терроризмом, а в Сирии обе страны набираются опыта по части гуманитарной деятельности и разминирования.

