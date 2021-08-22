Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага страны в московском Парке Победы. Начальник почётного караула доложил президенту о готовности, после чего под музыку «Славься», который исполнил Президентский оркестр, флаг поднялся. Церемония завершилась исполнением Гимна России.

Сегодня в нашей стране отмечается День Государственного флага. Российский триколор имеет больше, чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг с двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орёл» во время царствования отца Петра I Алексея Михайловича. У учёных до сих пор нет единого мнения о том, как были скомбинированы эти цвета.

Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что россияне не уважают свой флаг. Об этом он рассказал в своем ролике на YouTube. Причиной такого высказывания стали показанные в видео скамейки, деревья и мусорные баки, окрашенные в триколор. Это говорит о неуважении граждан к государственному символу.

Лебедев призвал создать общественное движение, которое бы помогло вернуть жителям России гордость к национальному флагу. Ранее он критиковал материал, из которого делаются флаги в России. По его словам, их делают из самой некачественной ткани, которая постоянно просвечивается.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.

