Владимир Путин обвинил в раскачивании США мировой системы безопасности

Россия не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если этого не сделают другие стороны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что Москва неоднократно говорила, что готова продлевать договор, однако никто не вел никаких переговоров. Срок окончания документа - 2021 год. По мнению Путина, что после этого, не будет ничего сдерживающего гонку вооружений стран.