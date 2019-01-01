Владимир Путин обвинил в раскачивании США мировой системы безопасности
Россия не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если этого не сделают другие стороны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
Он уточнил, что Москва неоднократно говорила, что готова продлевать договор, однако никто не вел никаких переговоров. Срок окончания документа - 2021 год. По мнению Путина, что после этого, не будет ничего сдерживающего гонку вооружений стран.
Российский лидер подчеркнул, что выходом из договоров по ограничению вооружений США раскачивают каркас международных отношений.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений. В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил НСН, что логично вести переговоры о разоружении с участием всех ядерных держав.
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