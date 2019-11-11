Владелец «Спартака» придал отказу команде в визе США политический смысл

После победы «Спартака» в матч чемпионата России над «Крыльями Советов» (2:0), болельщиков команды удивила новость о том, что команду не пускают в США. Власти этой страны отказали московскому клубу в визе.

Владелец клуба Леонид Федун на вопрос обозревателей KP.ru ответил, что отказ его совсем не расстроил.