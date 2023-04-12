Вице-мэр Ракова: в двух флагманских больницах установлено 3,5 тысячи единиц оборудования
Во флагманских центрах ГКБ им. В.В. Вересаева и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского установлено 3,5 тысячи единиц современного оборудования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, с его помощью в медучреждениях провели почти 80 тысяч исследований.
Комплексы работают по новому стандарту оказания экстренной помощи, который в том числе предполагает оснащение медучреждений современным высокотехнологичным оборудованием.
«При их создании мы учитывали все аспекты оказания неотложной помощи и оснастили их, можно сказать, «космическим» оборудованием, в том числе высокотехнологичной техникой, позволяющей проводить сложнейшие хирургические, нейрохирургические и другие оперативные вмешательства, и высокоточную диагностику», - подчеркнула вице-мэр.
Она также рассказала, что в каждом центре установлены КТ и МРТ, рентген-комплексы, ангиографические установки, передвижные рентген-аппараты и другое.
Во флагманском центре ГКБ им. В.В. Вересаева установлено почти 1,5 тысячи единиц современной медтехники. Кроме классических операционных, здесь создана и уникальная гибридная — в ней медицинскую помощь могут оказывать хирурги сразу нескольких специальностей. Это очень важно в ситуациях, когда пациенту со множественными травмами требуется, например, и эндоваскулярное, и открытое вмешательство. Возможность проведения одновременного, а не поэтапного хирургического лечения значительно увеличит скорость оказания экстренной помощи.
Во флагманском центре Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского установлено более 2 тысяч единиц медицинской техники, в том числе тяжелой и высокотехнологичной: КТ и МРТ, рентген-комплексы, ангиографические установки, передвижные рентгеновские аппараты и другое оборудование.
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