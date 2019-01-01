Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд страны признал законным запрет полицейским с доступом к гостайне выезжать за пределы России. Оспорить соответствующий пункт приказа МВД пытался экс-командир взвода ДПС Максим Лужных.

Он, напоминает URA.Ru, его уволили со службы после отдыха в Доминиканской Республике и Болгарии.

По мнению Лужных, запрет не только нарушает его права и законные интересы, но и противоречит нормам Конституции.

Об отклонении иска суд попросили представители МВД, утверждавшие, что причиной увольнения мужчины стало «неоднократное нарушение им трудовой дисциплины», уточняет телеканал «360».

Суд в итоге не удовлетворил исковое заявление. Адвокаты экс-командир взвода ДПС пообещала оспорить это решение.