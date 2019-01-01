В Тверской области создадут первый в России льняной агротехнопарк
Тверскую область планируют сделать пилотным регионом федерального проекта по развитию новой индустрии льна. Губернатор Игорь Руденя обсудил такую возможность с председателем попечительского совета Межрегионального общественного фонда «Льняной союз» Виктором Ивановым. Он подчеркнул, что у Тверской области большой потенциал в развитии льноводства, в регионе для этого есть все условия.
Напомним, что ежегодное увеличение объемов производства льна и льноволокна – это поручение президента России Владимира Путина.
В свою очередь, глава региона Игорь Руденя отметил, что лен – традиционная сельскохозяйственная культура Тверской области.
«Очень важно, что сегодня у нас есть возможность использовать потенциал Льняного союза для того, чтобы развивать в Тверской области эту отрасль. В регионе достаточное количество земель, сейчас активно вводим пашню в сельскохозяйственный оборот. Наша главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – сказал Игорь Руденя.
Участники встречи обсудили вопросы увеличения производительности и доходности отрасли через развитие новой агротехнологической платформы. Такой опыт в рамках пилотного проекта Льняной союз готов внедрять в Торжокском районе. При участии фонда предполагается сформировать первый льняной агротехнопарк в Верхневолжье, на площадке которого будут действовать льнозавод, семеноводческий центр, реализовываться стартапы.
Кроме того, речь шла о создании на базе агротехнопарка Национального центра льна с участием Льняного союза, Тверской сельхозакадемии и других структур. Виктор Иванов также представил предложения по формированию инвестиционного пула.
По итогам реализации проекта в регионе планируется в разы увеличить посевные площади льна-долгунца: по данным представителей Льняного союза, потенциально – до 30 тыс. га. А также обеспечить высокое качество продукции в соответствии с европейскими стандартами, рост прибыли льноводов, рентабельности, налоговых поступлений в бюджет.
Игорь Руденя поручил региональному министерству сельского хозяйства совместно с Льняным союзом разработать «дорожную карту» мероприятий.
Для поддержки и дальнейшего развития льняного комплекса Тверской области разработан проект целевой программы модернизации предприятий отрасли на 2019-2024 годы. Основные задачи – решение вопросов технологической модернизации льносеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий, обеспечение производств качественным сырьем.
По предварительным расчетам, объем средств из бюджетных и внебюджетных источников для реализации мероприятий программы составит более 4 млрд рублей.
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