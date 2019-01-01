В Тверской области создадут первый в России льняной агротехнопарк

Тверскую область планируют сделать пилотным регионом федерального проекта по развитию новой индустрии льна. Губернатор Игорь Руденя обсудил такую возможность с председателем попечительского совета Межрегионального общественного фонда «Льняной союз» Виктором Ивановым. Он подчеркнул, что у Тверской области большой потенциал в развитии льноводства, в регионе для этого есть все условия.

Напомним, что ежегодное увеличение объемов производства льна и льноволокна – это поручение президента России Владимира Путина.

В свою очередь, глава региона Игорь Руденя отметил, что лен – традиционная сельскохозяйственная культура Тверской области.

«Очень важно, что сегодня у нас есть возможность использовать потенциал Льняного союза для того, чтобы развивать в Тверской области эту отрасль. В регионе достаточное количество земель, сейчас активно вводим пашню в сельскохозяйственный оборот. Наша главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – сказал Игорь Руденя.

Участники встречи обсудили вопросы увеличения производительности и доходности отрасли через развитие новой агротехнологической платформы. Такой опыт в рамках пилотного проекта Льняной союз готов внедрять в Торжокском районе. При участии фонда предполагается сформировать первый льняной агротехнопарк в Верхневолжье, на площадке которого будут действовать льнозавод, семеноводческий центр, реализовываться стартапы.

Кроме того, речь шла о создании на базе агротехнопарка Национального центра льна с участием Льняного союза, Тверской сельхозакадемии и других структур. Виктор Иванов также представил предложения по формированию инвестиционного пула.