Тверская область и «Динамо-Москва» подписали соглашение о развитии хоккея

Соглашение о совместной работе по развитию хоккея в Тверской области 13 июня заключило правительство региона с хоккейным клубом «Динамо-Москва».

Как заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, подписание соглашения стало «эпохальной страницей в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея».

Глава региона добавил, что в ближайшем будущем запланирована модернизация всей комплексной спортивной инфраструктуры.

В свою очередь, генеральный директор ХК «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков объявил, что старт хоккейному сезону будет дан 1 сентября. При этом тренировочные сборы у профессионалов начнутся 1 июля, а у молодёжной лиги – 25 июня.

Добавим, что многие известные хоккеисты начали свою спортивную карьеру в Верхневолжье. Среди них олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук и финалист Кубка Стэнли 2003 года Алексей Смирнов.

