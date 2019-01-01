В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак
В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360». Об объявлении траура 12 и 13 июля сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
Трагедия произошла в пятницу поблизости от села Шуй. Две семьи из 14 человек возвращались с дежурства с одной из чабанских стоянок. Водитель решил переехать реку Ак вброд, но в какой-то момент перевернулась и начала тонуть. Перед въездом в реку двоих пассажиров высадили. В воде погибли девять человек, из них шестеро детей семей Хомушку и Салчак.
Сегодня также в Иркутской области объявлен день траура по жертвам паводка.
Сильные дожди в Приангарье, начавшиеся в конце июня, привели к подъему уровня воды в реках. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Как заявил руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко, с момента начала метеонаблюдений в этих местах, то есть с 1936 года, это четвертый масштабный паводок. Но нынешнее стихийное бедствие самое сильное – вода поднялась почти до 14 метров, - отметил Яковенко.
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