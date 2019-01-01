В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак

В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360». Об объявлении траура 12 и 13 июля сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Трагедия произошла в пятницу поблизости от села Шуй. Две семьи из 14 человек возвращались с дежурства с одной из чабанских стоянок. Водитель решил переехать реку Ак вброд, но в какой-то момент перевернулась и начала тонуть. Перед въездом в реку двоих пассажиров высадили. В воде погибли девять человек, из них шестеро детей семей Хомушку и Салчак.