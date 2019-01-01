2,3 миллиарда помощи. 29 миллиардов ущерба

Два миллиарда триста миллионов рублей дополнительно выделяет правительство страны для оказания помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Эту сумму назвал премьер Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров в четверг, напомним, что регион уже получил 662 млн рублей, которые уже распределены. По сообщению региональных властей, единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей получили все пострадавшие – более 38 тысяч человек.

Между тем, по линии прокуратуры который день поступают сообщения о нарушении местными властями прав граждан на получение компенсационных выплат. Как говорится на сайте Генпрокуратуры, администрация Нижнеудинского муниципального образования оставляла без рассмотрения заявления граждан о включении их в списки пострадавших от наводнения. Отказ объясняли отсутствием у граждан регистрации по месту жительства в зоне затопления. После вмешательства надзорного ведомства этих людей включили в отдельный список. В суд направлены заявления об установлении факта их проживания в зоне бедствия.

Сильные дожди в Приангарье, начавшиеся в конце июня, привели к подъему уровня воды в реках. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Как заявил руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко, с момента начала метеонаблюдений в этих местах, то есть с 1936 года, это четвертый масштабный паводок. В 1937 году вода поднималась до отметки 8,5 метров, в 1980 году - 9 метров, в 1984 году - 11 метров. Но нынешнее стихийное бедствие самое сильное – вода поднялась почти до 14 метров, - отметил Яковенко.

Сейчас уровень воды в реках региона возвращается к норме. К аварийно-восстановительным работам привлечены специальные службы и военные. Силами МЧС ведется восстановление объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. В регион доставлены 100 тысяч литров бутилированной воды, около 100 тонн продуктов питания, одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены и предметы быта.

Совокупный ущерб от паводка оценивается по последним данным минимум в 29 миллиардов рублей. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Уже установлено, что 3,5 тысячи жилых домов ремонту не подлежат. В результате наводнения на территории Иркутской области погибли 25 человек, пропавшими без вести числятся 11.

12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения.

