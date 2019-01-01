В Тунисе совершены два теракта

Два взрыва прогремели в столице Туниса Тунисе. Как сообщает Москва 24, оба взрыва были совершены террористами-смертниками.

Первая атака произошла на центральной улице Хабиба Бургибы, целью террориста стал автомобиль полиции. Чуть позже второй смертник привел в действие взрывное устройство около здания управления по борьбе с терроризмом.

В результате терактов были ранены девять человек, в том числе трое мирных жителей.

Как уточняет RT, россияне при взрывах не пострадали. Такие данные привело посольство России в Тунисе.



