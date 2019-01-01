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В Тунисе совершены два теракта
27 июня14:41
Два взрыва прогремели в столице Туниса Тунисе. Как сообщает Москва 24, оба взрыва были совершены террористами-смертниками.
Первая атака произошла на центральной улице Хабиба Бургибы, целью террориста стал автомобиль полиции. Чуть позже второй смертник привел в действие взрывное устройство около здания управления по борьбе с терроризмом.
В результате терактов были ранены девять человек, в том числе трое мирных жителей.
Как уточняет RT, россияне при взрывах не пострадали. Такие данные привело посольство России в Тунисе.
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