В Сенате США призвали Лукашенко уйти в отставку

К повторному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии призвал глава комитета сената США по международным делам Джим Риш.

Как сообщает «Свободная пресса» он предложил Александру Лукашенко уйти в отставку в случае победы Светланы Тихановской.

Американский сенатор заявил о необходимости прекратить попытки заглушить интернет, остановить давление на СМИ со стороны белорусских властей и насилие в отношении протестующих.

Между тем в парламенте Белоруссии назвали адекватными действия белорусских силовиков против участников акций протеста. Самих протестующих народные избранники обвинили в провокациях, сообщает телеканал 360.

В своем заявлении они подчеркнули, что «каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие».

«Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию», - заявили парламентарии.

