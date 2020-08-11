В Сенате США призвали Лукашенко уйти в отставку
К повторному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии призвал глава комитета сената США по международным делам Джим Риш.
Как сообщает «Свободная пресса» он предложил Александру Лукашенко уйти в отставку в случае победы Светланы Тихановской.
Американский сенатор заявил о необходимости прекратить попытки заглушить интернет, остановить давление на СМИ со стороны белорусских властей и насилие в отношении протестующих.
Между тем в парламенте Белоруссии назвали адекватными действия белорусских силовиков против участников акций протеста. Самих протестующих народные избранники обвинили в провокациях, сообщает телеканал 360.
В своем заявлении они подчеркнули, что «каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие».
«Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию», - заявили парламентарии.
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