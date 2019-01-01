В сборную России по футболу вызвали сразу четырех вратарей
Главный тренерский штаб сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал в расположение команды четырех вратарей. Как он пояснил, на случай возможных форс-мажоров в ходе отборочных матчей чемпионата Европы. Это железнодорожник Маринато Гилерме, Андрей Лунев из «Зенита», Сергей Песьяков, представляющий «Ростов» и динамовец Антон Шунин.
По мнению наставника национальной команды, четыре голкипера — оптимальное количество, потому что «если бы вызвали трех и кто-то заболел», замену пришлось бы «искать по всему миру».
После ухода из сборной Игоря Акинфеева продолжает искать того, кто так же надежно будет защищать ворота россиян.
В июне сборной предстоит провести два матча. 8 числа команда сыграет с командой Сан-Марино, а 11 июня встретится в Нижнем Новгороде с представителями Кипра.
Чемпионат Европы-2020 пройдет 12 июня -12 июля в 12 городах. Три матча группового этапа, а также четвертьфинал пройдут в Санкт-Петербурге.
Ранее НСН писала, что финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
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