В сборную России по футболу вызвали сразу четырех вратарей

Главный тренерский штаб сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал в расположение команды четырех вратарей. Как он пояснил, на случай возможных форс-мажоров в ходе отборочных матчей чемпионата Европы. Это железнодорожник Маринато Гилерме, Андрей Лунев из «Зенита», Сергей Песьяков, представляющий «Ростов» и динамовец Антон Шунин.

По мнению наставника национальной команды, четыре голкипера — оптимальное количество, потому что «если бы вызвали трех и кто-то заболел», замену пришлось бы «искать по всему миру».

После ухода из сборной Игоря Акинфеева продолжает искать того, кто так же надежно будет защищать ворота россиян.