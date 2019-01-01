В России собираются повысить пособие по уходу за ребенком
Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила возможность увеличения пособия по уходу за ребенком до трех лет. Сейчас этот вопрос рассматривается правительством совместно с Минфином. Как пишет Ura.ru, окончательное решение будет объявлено после завершения переговоров с ведомством.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров готов рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия с 2020 года. По его словам, выплаты могут носить адресный характер.
При этом министр труда Максим Топилин выступил с инициативой выдавать пособия на детей до 18 лет, исходя из нуждаемости семей. На сегодня материальную господдержку власти оказывают семьям с детьми до 3-х лет. Далее пособия выплачиваются только на уровне регионов и их размер невысокий.
Ранее лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН предложила наказывать матерей-«кукушек» рублём.
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