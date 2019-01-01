В России собираются повысить пособие по уходу за ребенком

Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила возможность увеличения пособия по уходу за ребенком до трех лет. Сейчас этот вопрос рассматривается правительством совместно с Минфином. Как пишет Ura.ru, окончательное решение будет объявлено после завершения переговоров с ведомством.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров готов рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия с 2020 года. По его словам, выплаты могут носить адресный характер.