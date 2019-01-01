В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, напоминают «Дни.ру».

В ответ новый президент Украины Владимир Зеленский предостерег Кремль от попыток «соблазнить граждан Украины».

Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект о лишении имущества жителей юго-востока Украины, получивших российское гражданство. Автором законопроекта стал депутат Олег Мусий.

Как отмечает URA.Ru, в документе прописано, что предлагается конфисковать имущество «лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство РФ и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, напоминают «Дни.ру».

В ответ новый президент Украины Владимир Зеленский предостерег Кремль от попыток «соблазнить граждан Украины».

Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН пояснил, кому выгодно выдавать российские паспорта в Приднестровье.



