В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект о лишении имущества жителей юго-востока Украины, получивших российское гражданство. Автором законопроекта стал депутат Олег Мусий.
Как отмечает URA.Ru, в документе прописано, что предлагается конфисковать имущество «лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство РФ и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, напоминают «Дни.ру».
В ответ новый президент Украины Владимир Зеленский предостерег Кремль от попыток «соблазнить граждан Украины».
Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект о лишении имущества жителей юго-востока Украины, получивших российское гражданство. Автором законопроекта стал депутат Олег Мусий.
Как отмечает URA.Ru, в документе прописано, что предлагается конфисковать имущество «лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство РФ и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, напоминают «Дни.ру».
В ответ новый президент Украины Владимир Зеленский предостерег Кремль от попыток «соблазнить граждан Украины».
Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН пояснил, кому выгодно выдавать российские паспорта в Приднестровье.
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