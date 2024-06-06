В отдельных районах Москвы выпало больше 40% месячной нормы осадков

По данным ведомства, наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО. В сообщении также отмечается, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком. В случае необходимости специалисты «Мосводостока» применяют откачивающую технику.

По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Во время ливней возможен ветер с порывами до 20 метров в секунду, гроза, град.



