В отдельных районах Москвы выпало больше 40% месячной нормы осадков

Больше 40% нормы осадков за июнь выпало в отдельных районах Москвы в четверг всего за несколько часов. Об этом сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

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По данным ведомства, наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО. В сообщении также отмечается, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком. В случае необходимости специалисты «Мосводостока» применяют откачивающую технику.

По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Во время ливней возможен ветер с порывами до 20 метров в секунду, гроза, град.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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