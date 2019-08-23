В Москве создается новая Гильдия молодых предпринимателей

В Московской торгово-промышленной палате прошла торжественная церемония вручения свидетельств новым членам МТПП. Всего за лето в палату вступили более полусотни предпринимателей. Молодые и энергичные представители бизнес-сообщества сразу создают собственные гильдии.

Как рассказала НСН председатель экспертного совета, член правления Молодёжной финансовой лиги Кристина Заболоцкая, совместно с действующими молодыми предпринимателями палаты и её руководством создаётся новая Гильдия молодых предпринимателей.

«Цель - именно создать площадку для общения и обмена опытом в сфере создания именно молодых организаций и молодых предпринимателей. Также планируется перечень интересных проектов как просветительских, так и деловых, нетворкинговых, инвестиционные сессии. Чтобы создавать именно настоящую поддержку. Поддерживать молодёжные проекты не только которые будут в гильдии, но и для предпринимателей города», - заявила она.



Молодые предприниматели планируют проводить на базе палаты заседания экспертных и рабочих групп, просветительский мероприятия и инвестиционные сессии. Кроме того, они рассчитывают найти среди членов палаты экспертов и наставников, которые поделятся с ними знаниями и, возможно, оградят от ошибок, которые уже встречались на их пути. Ежегодные членские взносы молодых представителей бизнес-сообщества совсем не смущают.

«Поскольку мы являемся социально-ориентированной коммерческой организацией, для нас действуют льготные условия. Поэтому очень здорово, что палата поддерживает такие инициативы общественно-важные и снижает цены. Это абсолютно не дорого», - заключила Заболоцкая.

