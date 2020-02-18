В Москве продадут пять зданий за полцены

Москва продаст пять зданий через публичное предложение, которое позволяет выкупить недвижимость за половину первоначальной стоимости, так как участники торгов торгуются не на повышение, а на понижение цены.. Об этом стало известно на роуд-шоу «Торг уместен: земля и здания от города», организованном департаментом Москвы по конкурентной политике.

Сейчас идет заявочная кампания сразу на пять лотов, рассказал руководитель департамента Иван Щербаков.

«В единый объект приватизации входит здание вместе с земельным участком. Такие лоты достаточно редкие гости на городских аукционах, которые одновременно требуют достаточное количество инвестиций. Продажа посредством публичного предложения с одной стороны дает городу возможность расширить количество интересантов для этого объекта, с другой стороны – покупатели могут приобрести его по выгодной цене, зачастую достигающую 50% от первоначальной стоимости,- отметил Щербаков. Он добавил, что в прошлом году конкуренция на публичном предложении составляла семь участников на лот.

В Солнцево на торги выставлен объект со свободным назначением площадью 3,8 тыс. кв. м. Стартовая цена - 165,1 млн рублей.

В Таганском районе продается торговое здание площадью 307 кв. м с земельным участком. Цена на старте – 31,5 млн рублей.

Еще два лота расположены в Некрасовке и Бирюлеве Западном. Их стартовые цены 36,7 и 12,4 млн рублей соответственно.

Наконец, объект в Косино-Ухтомском районе оценен 7,7 млн рублей.

Заявочная кампания на все лоты пройдет в марте-апреле. Посмотреть всю доступную информацию можно на инвестиционном портале города Москвы.

