В Москве на торги выставлены три помещения в центре
На электронные торги, которые организует департамент Москвы по конкурентной политике.
выставлено право аренды трех нежилых помещений в центре столицы.
Самый крупный объект находится на улице Павла Андреева, 10. Здесь в один лот объединены девять нежилых помещений общей площадью 376 кв. м. Стартовая цена аренды составляет 5,9 млн рублей.
Два других лота – это подвальные помещения площадью чуть больше 100 м. Одно – на Садовой-Самотёчной в доме 2/12, второе - на Пречистенке, 28. Цена первого на старте - 149,8 тысячи рублей, второго - 944,3 тысячи.
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