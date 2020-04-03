В Москве на торги выставлены три помещения в центре

На электронные торги, которые организует департамент Москвы по конкурентной политике.

выставлено право аренды трех нежилых помещений в центре столицы.

Самый крупный объект находится на улице Павла Андреева, 10. Здесь в один лот объединены девять нежилых помещений общей площадью 376 кв. м. Стартовая цена аренды составляет 5,9 млн рублей.

Два других лота – это подвальные помещения площадью чуть больше 100 м. Одно – на Садовой-Самотёчной в доме 2/12, второе - на Пречистенке, 28. Цена первого на старте - 149,8 тысячи рублей, второго - 944,3 тысячи.

