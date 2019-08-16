В люберецкую квартиру заползла змея
Спасатели поймали в квартире в Люберцах змею, которую неожиданно для себя обнаружила семейная пара, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Хозяева квартиры дозвонились до спасателей. Как отмечает сайт, спасатели приехали оперативно, без труда поймам рептилию.
Скорее всего, змея заползла в квартиру через вентиляцию или канализацию. Один из спасателей решил змею оставить у себя, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
Ранее НСН сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию. Документ устанавливает запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для владельцев, а также тех, «привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели».
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