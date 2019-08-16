В люберецкую квартиру заползла змея

Ранее НСН сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию. Документ устанавливает запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для владельцев, а также тех, «привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели».

