В Ивановской области 52 ребенка заразились коронавирусом
Более 50 детей заразились коронавирусом в оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области. Как сообщает Ura.ru, вспышка инфекции охватила 52 ребенка.
Кроме них заразились шестеро взрослых. Тем не менее госпитализация больным не требуется.
Как сообщил первый замглавы департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Бутянкин, у всех заразившихся коронавирус диагностирован в легкой форме. Состояние детей и взрослых у врачей беспокойства не вызывает.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщило RT.
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