В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня. Православное чудо символизирует продолжение человеческой жизни и цивилизации.

В предпасхальном богослужении о схождении Благодатного огня в главном христианском храме вместе с верующими молился патриарх Иерусалимский Феофил III. После схождения Благодатного огня он, по традиции от лампады, с которой патриарх находился в Кувуклии, был передан верующим под приветственные возгласы «Христос воскрес».

По свидетельству очевидцев, в первые мгновения Благодатный огонь не обжигает, и верующие буквально умываются божественным пламенем.

В ближайшие часы Благодатный огонь будет перевезен в Москву, где, как планируется, самолет с делегацией православных россиян приземлится около 22:00 (мск), чтобы затем Благодатный огонь передать в церковные приходы в регионах страны.

Ранее духовник Общероссийского общественного движения «За веру и Отечество» иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) в эфире НСН поддержал идею отправить Благодатный огонь на околоземную орбиту.



