СМИ: Трамп предложит жителям Гренландии по $1 млн
Президент США Дональд Трамп может предложить жителям Гренландии по $1 млн за поддержку идеи о присоединении острова к США. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным газеты, глава Белого дома обдумывает возможность предложить каждому жителю Гренландии такую сумму, «если они проголосуют за присоединение к США». Издание отмечает, что население острова составляет 57 тысяч человек.
Между тем Трамп заявил о формировании основы будущего соглашения, касающегося Гренландии и Арктики. В связи с этим США отказались от введения пошлин против стран Евросоюза, пишет 360.ru.
