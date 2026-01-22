СМИ: Трамп предложит жителям Гренландии по $1 млн

По данным газеты, глава Белого дома обдумывает возможность предложить каждому жителю Гренландии такую сумму, «если они проголосуют за присоединение к США». Издание отмечает, что население острова составляет 57 тысяч человек.

Между тем Трамп заявил о формировании основы будущего соглашения, касающегося Гренландии и Арктики. В связи с этим США отказались от введения пошлин против стран Евросоюза, пишет 360.ru.

