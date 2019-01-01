В детском лагере в Башкирии погиб подросток
Трагедия произошла в детском лагере Башкирии. Там на голову 15-летнего подростка упал флагшток. В результате полученных травм юноша скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Как пишут РИА Новости со ссылкой на официальную информацию СК, трагедия произошла сегодня, 3 июня, в Бирском районе Башкирии.
Ранее НСН сообщала, что подросток умер в детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области во время утренней зарядки.
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