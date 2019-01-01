Лента новостей

В детском лагере в Башкирии погиб подросток

3 июня21:31

Трагедия произошла в детском лагере Башкирии. Там на голову 15-летнего подростка упал флагшток. В результате полученных травм юноша скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

На портале госуслуг можно подать заявку на путевку в лагерь

Как пишут РИА Новости со ссылкой на официальную информацию СК, трагедия произошла сегодня, 3 июня, в Бирском районе Башкирии.

Ранее НСН сообщала, что подросток умер в детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области во время утренней зарядки.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Детский ЛагерьСмертьБашкирия