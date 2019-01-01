В детском лагере в Башкирии погиб подросток

Как пишут РИА Новости со ссылкой на официальную информацию СК, трагедия произошла сегодня, 3 июня, в Бирском районе Башкирии.

Ранее НСН сообщала, что подросток умер в детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области во время утренней зарядки.

