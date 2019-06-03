Подросток умер во время зарядки в детском лагере в Амурской области
Подросток умер в детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области во время утренней зарядки. В правительстве региона сообщили, что 14-летний ребенок был в составе спортивной профильной смены, заехавшей накануне. Медики пытались спасти подростка, проведя реанимационные мероприятия, но ух усилия оказались безуспешными, сообщает Москва 24.
В настоящее время выясняется точная причина смерти. Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по факту смерти школьника, передает РЕН ТВ.
Ранее во время пресс-конференции в НСН соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич заявил, что детский отдых в лагерях в 100 раз безопасней беспризорного.
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