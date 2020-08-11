В Белом доме усомнились в безопасности российской вакцины от коронавируса

Зарегистрированная в России первая в мире вакцина от коронавируса не соответствует американским стандартам. Как передает Ura.ru, с таким заявлением выступила помощник президента США Келлиан Конуэй.

Она подчеркнула, что принятые в США стандарты тестирования лекарств жестче российских, поэтому там не разрешили бы устанавливать такие короткие сроки для проверки вакцины.

Конуэй напомнила, что в Штатах сейчас разрабатываются шесть вакцин от коронавируса, которые находятся на завершающей стадии экспериментов.

«У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии, а они, судя по всему, даже не дошли до этого», - сказала помощница Трампа.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Как сообщил телеканал 360, он заявил, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей.

