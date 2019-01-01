У программы «Мой район» появилась собственная платформа
На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появился специальный раздел «Мой район». Благодаря ему, москвичи теперь могут больше узнать о том, какие изменения планируется провести в их муниципалитете.
Главная задача нового сервиса, аналогов которого пока не существует – собрать и обобщить огромный массив информации обо всех районах города и сделать его понятным и доступным для горожан. Информация на сайте будет постоянно пополняться с учетом новых проектов, выполненных по предложениям горожан.
Пользователи могут выбрать интересующую их точку на карте столицы и больше узнать не только об истории этого места и увидеть, какие работы по благоустройству ведутся сейчас, но и заглянуть в будущее – оценить, что планируется улучшить.
Состояние каждого района можно изучить по трем параметрам: «Уникальность» (знаковые объекты, знаменитые жители, зеленые зоны), «Комфорт» (развитость социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, соцзащиты), «Качество» (экология, благоустройство, детские кружки и секции, спортивные площадки).
Специальный бегунок позволяет переключать карту в два режима – нынешнего и завтрашнего дня, что помогает пользователям понять, какие изменения происходят в их районе сейчас и как он будет развиваться в ближайшей перспективе.
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