ЦИК проверит 23 тысячи граждан, заподозренных в повторном голосовании по поправкам

Более 23 тысяч граждан могли проголосовать больше одного раза в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Поэтому ЦИК поручил избирательным комиссиям вскрыть пакеты с бюллетенями на участках, где было зафиксировано такое голосование.

По словам Булаева, такая возможность была только в том случае, когда гражданин совершал правонарушение или преступление.