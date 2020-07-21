ЦИК проверит 23 тысячи граждан, заподозренных в повторном голосовании по поправкам

Более 23 тысяч граждан могли проголосовать больше одного раза в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Поэтому ЦИК поручил избирательным комиссиям вскрыть пакеты с бюллетенями на участках, где было зафиксировано такое голосование.

По словам Булаева, такая возможность была только в том случае, когда гражданин совершал правонарушение или преступление.

ЦИК объяснил оглашение итогов голосования по Конституции до его завершения

«Мы сейчас уточняем, было ли совершено правонарушение или преступление, и обязательно после этого вам доложим, сколько было случаев вскрыто двойных голосований», - сказал он.

Центризбирком поручил вскрыть опечатанные мешки (коробки) на участках для голосования, где были зарегистрированы вернувшиеся на голосование после открепления избиратели, а также сверить со списками проголосовавших через интернет.

Зампред ЦИК подчеркнул, что информацию об уже известных случаях повторного голосования за границей уже передана или передается в правоохранительные органы.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКПоправки Голосование
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