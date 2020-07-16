ЦИК объяснил оглашение итогов голосования по Конституции до его завершения

Руководитель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова дала пояснения, почему предварительные результаты общероссийского голосования по изменению Конституции начали обнародовать до его завершения на всей территории страны 1 июля.

По словам главы ЦИК, в принятом оперативно законе об организации этого голосования совершенно не был прописан порядок проведения агитации, а что не запрещено – разрешено. Именно поэтому, «всяк как мог, как хотел агитировал за и против, используя те ресурсы, которые были доступны», - отметила Памфилова.

По той же причине социологическим службам не были запрещены публикации результатов экзитполов. Хотя сама Памфилова просила воздержаться от этого в рекомендательной форме, но её никто не послушался.

В связи с этим официальные предварительные результаты было решено оглашать по мере закрытия участков, чтобы сведения поступали от первоисточника, передаёт ТАСС.

