ЦИК проведет повторную экспертизу подписей кандидатов в Мосгордуму
Собранные кандидатами в Московскую городскую думу подписи перепроверят. Центризбирком проведет еще одну графологическую экспертизу подписей кандидатов, подавших соответствующие жалобы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексея Венедиктова.
Отмечается, что до 14 августа рассмотрят 19 жалоб. По словам Венедиктова, экспертизу проведут специалисты, не участвовавшие ранее в аналогичных проверках на уровне центрального аппарата МВД.
Ранее в Московской городской избирaтельной комиссии (МГИК) заявили, что у 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших людей.
Добавим, во вторник, 30 июля, Мосгоризбирком принял решение удовлетворить жалобу экс-председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее был снят с выборов в Мосгордуму из-за превышения брака в его подписных листах. В эфире НСНМитрохин выразил надежду, что будут перепроверены подписи и других снятых с выборов кандидатов.
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