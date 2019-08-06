ЦИК проведет повторную экспертизу подписей кандидатов в Мосгордуму

Собранные кандидатами в Московскую городскую думу подписи перепроверят. Центризбирком проведет еще одну графологическую экспертизу подписей кандидатов, подавших соответствующие жалобы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексея Венедиктова.

Отмечается, что до 14 августа рассмотрят 19 жалоб. По словам Венедиктова, экспертизу проведут специалисты, не участвовавшие ранее в аналогичных проверках на уровне центрального аппарата МВД.

Ранее в Московской городской избирaтельной комиссии (МГИК) заявили, что у 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших людей.

Добавим, во вторник, 30 июля, Мосгоризбирком принял решение удовлетворить жалобу экс-председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее был снят с выборов в Мосгордуму из-за превышения брака в его подписных листах. В эфире НСНМитрохин выразил надежду, что будут перепроверены подписи и других снятых с выборов кандидатов.

