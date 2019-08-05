Центральный банк Китая перестал препятствовать ослаблению национальной валюты

Китайская валюта побила рекорд 2008 года и превысил порог 7 юаней за доллар. Это происходит на фоне торговых споров КНР с Соединенными Штатами. Центральный банк Китая перестал останавливать ослабления курса, сообщает Коммерсант.

Как пишет газета, глава китайского ЦБ заявил, что Китай не намерен использовать юань как оружие в торговой войне с Америкой и его текущий курс соответствует балансу спроса и предложения на рынке. Тем временем в Штатах назвали такие действия манипуляцией.

Ранее стало известно, что Китай временно приостановил закупки сельхозпродукции у США в ответ на повышение пошлин на китайский импорт.







