Центральный банк Китая перестал препятствовать ослаблению национальной валюты
Китайская валюта побила рекорд 2008 года и превысил порог 7 юаней за доллар. Это происходит на фоне торговых споров КНР с Соединенными Штатами. Центральный банк Китая перестал останавливать ослабления курса, сообщает Коммерсант.
Как пишет газета, глава китайского ЦБ заявил, что Китай не намерен использовать юань как оружие в торговой войне с Америкой и его текущий курс соответствует балансу спроса и предложения на рынке. Тем временем в Штатах назвали такие действия манипуляцией.
Ранее стало известно, что Китай временно приостановил закупки сельхозпродукции у США в ответ на повышение пошлин на китайский импорт.
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