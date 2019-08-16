Трое россиян захвачены в плен пиратами вблизи Камеруна. Уже известны их имена

СК изучает любительские видео после ЧП с А321 в Жуковском Трое россиян захвачены на судне в Камеруне Минтруд хочет увеличить МРОТ до 12130 рублей Адвокат: Серебренникова не украл деньги, а сэкономил В работе «Ростелекома» отмечен сбой