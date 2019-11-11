Съёмочной группа «Россия 24» в Донбассе не выходит на связь после обстрела
Съёмочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в населенном пункте Ясное, сообщил представитель Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики агентству «Интерфакс».
По словам представителя ДНР, в понедельник днём съёмочная группа ВГТРК «Россия 24» снимала сюжет о последствиях обстрелов н.п. Ясное со стороны ВСУ. Здесь она попала под обстрел. По некоторым данным, журналисты укрылись от обстрела в подвале одного из зданий. Пока они не вышли на связь, заявил представитель ДНР.
Ранее НСН сообщила, что в воскресенье Вооруженные силы Украины начали обстрел территорий самопровозглашенной Донецкой народной республики. Известно, что было выпущено 218 боеприпасов, вопреки договоренности об отводе войск. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
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