Съёмочной группа «Россия 24» в Донбассе не выходит на связь после обстрела

По словам представителя ДНР, в понедельник днём съёмочная группа ВГТРК «Россия 24» снимала сюжет о последствиях обстрелов н.п. Ясное со стороны ВСУ. Здесь она попала под обстрел. По некоторым данным, журналисты укрылись от обстрела в подвале одного из зданий. Пока они не вышли на связь, заявил представитель ДНР.

Ранее НСН сообщила, что в воскресенье Вооруженные силы Украины начали обстрел территорий самопровозглашенной Донецкой народной республики. Известно, что было выпущено 218 боеприпасов, вопреки договоренности об отводе войск. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

