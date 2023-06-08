Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

Более чем на 20% выросло производство в столице компьютерной техники и электроники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время выпуском такой продукции занимаются свыше 100 столичных предприятий.

Мэр отметил, что они наращивают производство как готовых изделий, так и компонентов.

Среди их продукции – системные блоки, мониторы, терминалы, аппараты для автоматизированной системы проезда в общественном транспорте, а также материнские платы и многое другое.

Собянин отдельно выделил кластер фотоники и микроэлектроники, созданный в особой экономической зоне «Технополис «Москва»».

«Фотонные технологии - одно из самых перспективных направлений в мире», - подчеркнул мэр.

Он пояснил, что они позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50-100 раз.

Градоначальник также рассказал, что сейчас в сфере микроэлектроники работает свыше 30 предприятий технополиса.

