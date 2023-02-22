Собянин рассказал о новых мерах развития потенциала промышленности Москвы

О новых важных решениях по развитию промышленного и технологического потенциала московской промышленности рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, столица призвана сыграть ведущую роль в решении поставленной президентом задачи по расширению технологических возможностей российской экономики.

«На заседании президиума правительства утвердили ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала московской промышленности», - написал мэр.

Он уточнил, что московским предприятиям будет проще получать льготные инвестиционные кредиты. Так, от предприятий больше не потребуют данных по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет. Главное - соблюдать срок ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры.

Собянин отметил, что в программу льготного кредитования можно включить не только создание и реконструкцию производственных мощностей, но и благоустройство территории предприятий, кроме того льготные кредиты теперь доступны для организаций оборонно-промышленного комплекса.

«Упрощение доступа к льготным кредитам позволит привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов модернизации действующих мощностей и создания новых производств», - подчеркнул мэр Москвы.

Он напомнил, что программу льготного кредитования утвердили в марте 2022 года, она дополнила аналогичные федеральные меры поддержки, в частности «Промышленную ипотеку». Так, в июле 2022 года льготную ставку снизили с 9 до 3%, а максимальный размер займа был увеличен с 1 млрд до 3 млрд руб. Срок кредитования составляет до трех лет.

