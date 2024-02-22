Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества

Профилактика Вечного огня у Кремлевской стены в Москве проведена сотрудниками АО «Мосгаз» в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями», – напомнил он.

Собянин также рассказал о том, что профилактику горелки проводят ежемесячно. По его словам, дополнительную проверку проводят накануне праздников – перед 23 Февраля и Днем Победы. Мэр Москвы также отметил, что столичные специалисты заботятся о памятниках и в других регионах страны.

«В Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь», – добавил Собянин.

