Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества
Профилактика Вечного огня у Кремлевской стены в Москве проведена сотрудниками АО «Мосгаз» в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями», – напомнил он.
Собянин также рассказал о том, что профилактику горелки проводят ежемесячно. По его словам, дополнительную проверку проводят накануне праздников – перед 23 Февраля и Днем Победы. Мэр Москвы также отметил, что столичные специалисты заботятся о памятниках и в других регионах страны.
«В Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь», – добавил Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru