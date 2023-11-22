Собянин предоставил льготы издательству учебной литературы

Издательству «Просвещение-Союз» предоставлен статус якорного резидента технопарка «Красный пролетарий» в Москве, что снижает для компании ставку налога на прибыль до 13,5%. Распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Издательство специализируется на выпуске развивающей литературы для младших классов общеобразовательных школ, а также учебников и методических материалов для начальной школы.

Площадь помещений в технопарке «Красный пролетарий», которую занимает «Просвещение-Союз» составляет 604,4 кв. м. В издательстве работают 111 человек.

Для технопарка «Красный пролетарий» это уже второй якорный резидент, который специализируется на издательской деятельности. В 2022 году такой статус был присвоен АО «Издательство «Просвещение».

В настоящее время в Москве 54 технопарка, в том числе восемь инвестиционных приоритетных проектов по созданию технопарков. На этих площадках работает более 2,3 тыс. компаний,



