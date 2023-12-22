Собянин открыл интеграционный вестибюль на станции «Зеленоград-Крюково»

Интеграционный вестибюль на Крюковской эстакаде в Зеленограде открыли мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Таким образом, завершился заключительный этап реконструкции московского городского вокзала «Зеленоград-Крюково» на третьем маршруте Московских центральных диаметров.

Сергей Собянин поздравил зеленоградцев с этим событием.

«По сути дела это новый стандарт московского городского вокзала», - отметил мэр.

По его словам, новое строение свяжет поезда пригородного сообщения, МЦД и остановки городского пассажирского транспорта. Кроме того, как подчеркнул градоначальник, сделаны заделы для того, чтобы в последующем уже работать над проектом высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург».

По окончании церемонии открытия нового вестибюля Собянин и Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году.

Столичный мэр рассказал, что в следующем году продолжится работа над обновлением подвижного состава, он полностью обновится на МЦД-3, а в 2025 году – на МЦД-4.

«Мы начинаем прорабатывать проекты развития московского транспортного узла, продление по сути дела диаметров до ближайших регионов с Московской областью. Это тоже проект, который был поддержан президентом России. Я надеюсь, что он тоже будет реализован», – добавил Собянин.

Глава ОАО «РЖД» Белозеров, напомнил, что в этом году уже были реализованы такие проекты как МЦД-3 и МЦД-4, а также построены и реконструированы новые станции.

«Буквально вот несколько месяцев назад открыта станция «Зеленоград», а уже пассажиропоток вырос на 20%, по МЦД прирост 30%», – уточнил Белозеров.

Он также добавил, что сейчас каждый день перевозится железной дорогой 1 млн 200 тысяч человек, чего раньше никогда не было.

Городской вокзал «Зеленоград-Крюково» МЦД-3 в перспективе войдет в состав первой высокоскоростной магистрали «Санкт-Петербург – Великий Новгород – Тверь – Москва». Его комплексная реконструкция была проведена с 2021 по 2023 год.

