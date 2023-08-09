Собянин объявил о скором открытии Ледового дворца в Ясеневе
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе будет открыт в Москве на Новоясеневском проспекте в сентябре этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Москве построят уникальный ледовый дворец спорта, где будут проходить подготовку сильнейшие российские фигуристы.
«Я думаю, что им здесь будет комфортно заниматься, и они будут достигать новых вершин», - отметил Собянин.
Он также подчеркнул, что в ледовом дворце, где применены уникальные технические решения, помимо профессиональных спортсменов, будут заниматься и жители района Ясенево.
Мэр также рассказал, что новом центре фигурного катания предусмотрено регулирование температурного режима.
«Для фигуристов здесь 16 градусов, для хоккеистов – 12, для тех, кто будет здесь на зрительских трибунах, – 22 градуса и так далее. Плюс сам объект энергоэффективный, так, чтобы ни тепло, ни холод зря не расходовались», – пояснил градоначальник.
В настоящее время на объекте, строительство которого было начато в мае 2021 года, завершаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и медиафасада.
Во дворце площадью 20,7 тыс. кв. м разместят две ледовые арены с возможностью трансформации под размеры хоккейного поля, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, два тренажерных зала, реабилитационный блок. Также в здании предусмотрены конференц-зал и буфет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru