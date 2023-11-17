Собянин: Новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино
Новое здание школы введено в эксплуатацию в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что построенное здание оборудовано и для маломобильных учеников.
Также в новом корпусе помимо современных классов есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, а также пространство для занятий шахматами.
«На базе ИT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием», – рассказал градоначальник
По его словам, власти Москвы в целом проделали большую работу по развитию района Тропарево-Никулино. Глава города напомнил, что к станции метро «Тропарево» Сокольнической линии добавили новую станцию «Озерная», ввели шесть новых маршрутов наземного транспорта.
«Активно развиваем велосипедную инфраструктуру. Благоустроили проходящий через район участок Ленинского проспекта, а также парк Летчиков-испытателей», – написал Собянин.
Также он подчеркнул, что у жителей района большим успехом пользуются новые спортивные комплексы в Олимпийской деревне и на ул. Академика Анохина.
Собянин добавил, что за последние 12 лет в столице возведено 586 новых школ и детских садов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru