Собянин: Новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новое здание школы введено в эксплуатацию в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что построенное здание оборудовано и для маломобильных учеников.

Также в новом корпусе помимо современных классов есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, а также пространство для занятий шахматами.

«На базе ИT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием», – рассказал градоначальник

По его словам, власти Москвы в целом проделали большую работу по развитию района Тропарево-Никулино. Глава города напомнил, что к станции метро «Тропарево» Сокольнической линии добавили новую станцию «Озерная», ввели шесть новых маршрутов наземного транспорта.

«Активно развиваем велосипедную инфраструктуру. Благоустроили проходящий через район участок Ленинского проспекта, а также парк Летчиков-испытателей», – написал Собянин.

Также он подчеркнул, что у жителей района большим успехом пользуются новые спортивные комплексы в Олимпийской деревне и на ул. Академика Анохина.

Собянин добавил, что за последние 12 лет в столице возведено 586 новых школ и детских садов.

