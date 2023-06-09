Собянин: Начался приём заявок на конкурс «Московская реставрация»
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на городской конкурс «Московская реставрация». Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».
Собянин рассказал, что принять участие в нем смогут специалисты и столичные учреждения, которые принимали участие в реставрации памятников культурного наследия, при условии завершения всех работ на объекте в 2022-2023 годах.
«Заявки принимают до конца сентября на сайте департамента культуры столицы», - написал мэр.
По его словам, будет несколько номинаций, а награждение победителей запланировано на конец 2023 года.
Собянин напомнил, что конкурс в Москве проводится уже в 13-й раз.
«Мы проводим его, чтобы поддержать и развить традицию городской реставрации и привлечь интерес к памятникам истории и культуры», - подчеркнул мэр.
Жители Москвы смогут отдать свой голос за лучший, по их мнению, объект реставрации в проекте «Активный гражданин».
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