Собянин: еще пять центров «Мои документы» будут отремонтированы в 2023 году

Все работы по ремонту здания центра «Мои документы» на Смоленском бульваре в Москве завершатся в декабре 2023 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём telegram Telegram-канале.

По его словам, здание 1877 года постройки требовало капремонта и значительной модернизации всех инженерных систем.

«Планируем открыть его в начале следующего года, хотя работы очень много. Здесь можно будет получить все виды госуслуг в максимально комфортных условиях», - написал Собянин.

Он также рассказал, что в 2023 году был завершен ремонт в двух центрах «Мои документы», а ещё в трёх работы продолжаются. Кроме того, 26 центров переоборудуют для удобства маломобильных групп населения.

