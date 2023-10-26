Собянин: еще пять центров «Мои документы» будут отремонтированы в 2023 году
Все работы по ремонту здания центра «Мои документы» на Смоленском бульваре в Москве завершатся в декабре 2023 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём telegram Telegram-канале.
По его словам, здание 1877 года постройки требовало капремонта и значительной модернизации всех инженерных систем.
«Планируем открыть его в начале следующего года, хотя работы очень много. Здесь можно будет получить все виды госуслуг в максимально комфортных условиях», - написал Собянин.
Он также рассказал, что в 2023 году был завершен ремонт в двух центрах «Мои документы», а ещё в трёх работы продолжаются. Кроме того, 26 центров переоборудуют для удобства маломобильных групп населения.
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