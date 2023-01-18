Собянин: 15 жилых домов - памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2022 году

В 15 московских домах, которые являются объектами культурного наследия, в 2022 году прошли работы по капитальному ремонту и реставрации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, они проводились в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов.

«Москва реализует крупнейшую в России программу капитального ремонта жилья. Ежегодно мы приводим в порядок дома, в которых проживают порядка 750 тыс. москвичей. Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный капремонт, но и сложная и кропотливая реставрация. Жители этих домов не платят за нее, все дополнительные расходы берет на себя столичное правительство», - отметил Собянин.

Москва выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы. Работы над каждым таким зданием требуют индивидуального подхода и тщательной подготовки.

Реставрационные работы в 2022 году проводили как снаружи, так и внутри зданий. Таким образом, на всех объектах привели в порядок не только фасады и кровли, но и инженерные системы. Дополнительно специалисты отреставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах, отремонтировали стены и потолки, воссоздали историческую фурнитуру.

При капитальном ремонте домов - объектов культурного наследия применяются современные технологии, в том числе BIM-моделирование и лазерное сканирование. Вначале специалисты создают цифровую модель здания, затем максимально точно выявляют объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие фрагменты лепнины воссоздаются с помощью 3D-моделирования.

Все участвующие в работах организации имеют лицензию министерства культуры РФ. Капремонт ведется под контролем специалистов столичного департамента культурного наследия, добавляется в материале.

