СМИ: На Шри-Ланке заявили о задержании двоих подозреваемых во взрывах

Двое основных подозреваемых в совершении терактов в Шри-Данке 21 и 26 апреля задержаны. Об этом пишет интернет-портал Ada Derana, опираясь на данные источников в полиции.

Предположительно главными взрывателями являются братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.

Также сообщается о том, что отец и двое братьев организатора взрывов на Шри-Ланке ликвидированы, отмечает Газета. ru.

Напомним, в день пасхального католического праздника, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, а затем еще три 26 апреля. По предварительным подсчетам количество жертв – около 300 человек, более 500 пострадавших. В их числе граждане 35 стран. Россиян нет в их числе.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, почему объектом террористов стала Шри-Ланка.

