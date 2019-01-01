Эксперт: Шри-Ланка пала жертвой гибридной войны
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, почему объектом террористов стала Шри-Ланка.
21 апреля на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли теракты в католических храмах и пятизвёздочных отелях. В результате восемь взрывов были убиты 290 человек, более 500 пострадали.
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, почему объектом террористов стала Шри-Ланка.
«Есть определенная система у людей, которые проводят террористическую деятельность на международном уровне. Они определяют, какой регион, в какой последовательности будет задействован. Подвергнуться атакам может любая страна. Мы живем в эпоху террористической пандемии. Надо во всех станах вводить очень жесткие меры, других вариантов просто нет. Все, кто чуть-чуть расслабляется, тут же получает соответствующий ответ. Это непрерывная гибридная война. На Шри-Ланке недавно была гражданская война. Они только замирились, и тут нашлись силы, которые этот конфликт вновь выведут на определенный уровень», - сказал он.
При этом сказать, кто стоит за атакой пока трудно.
«Это могут быть люди, которые вернулись из Сирии, которые решили заявить о своей дееспособности в новом регионе. Это могут быть группы, которые решили распалить затухший недавно гражданский конфликт. Здесь может быть что угодно», - заметил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке возле церкви. По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.
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