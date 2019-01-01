Эксперт: Шри-Ланка пала жертвой гибридной войны

21 апреля на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли теракты в католических храмах и пятизвёздочных отелях. В результате восемь взрывов были убиты 290 человек, более 500 пострадали.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, почему объектом террористов стала Шри-Ланка.

«Есть определенная система у людей, которые проводят террористическую деятельность на международном уровне. Они определяют, какой регион, в какой последовательности будет задействован. Подвергнуться атакам может любая страна. Мы живем в эпоху террористической пандемии. Надо во всех станах вводить очень жесткие меры, других вариантов просто нет. Все, кто чуть-чуть расслабляется, тут же получает соответствующий ответ. Это непрерывная гибридная война. На Шри-Ланке недавно была гражданская война. Они только замирились, и тут нашлись силы, которые этот конфликт вновь выведут на определенный уровень», - сказал он.